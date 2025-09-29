Un choque en cadena en plena Circunvalación dejó a un motociclista hospitalizado

Un importante siniestro vial en cadena que involucró a dos autos, una camioneta y una moto se registró en la tarde de este lunes en Santa Lucía. El múltiple choque ocurrió aproximadamente a las 15:50 sobre la Avenida de Circunvalación, en el carril Este, en el tramo comprendido entre Avenida Libertador San Martín y Roque Sáenz Peña.

La colisión múltiple, que dejó a un motociclista herido, comenzó cuando la conductora de un Peugeot 408 azul, identificado María del Valle Sevilla de 54 años, disminuyó la marcha debido a la presencia de un camión que transportaba bidones de agua justo delante de ella.

En ese momento, una moto Corven 250 cc roja y negra, sin dominio visibl), conducida por Ricardo Daniel Pacheco de 43 años, impactó la parte trasera izquierda del Peugeot. Producto del golpe, Pacheco cayó de forma abrupta sobre la calzada, lo que desencadenó el resto de la secuencia.

Inmediatamente detrás, un Volkswagen Gol Trend azul, al mando de María Pía Rodríguez de 31 años, frenó bruscamente para evitar arrollar al motociclista caído. Sin embargo, este vehículo fue impactado desde atrás por una Toyota Hilux SW4 conducida por Rafael Nicolás Olaya de 57.

Motociclista hospitalizado y conductores Ilesos

Como resultado de la cadena de colisiones, el motociclista fue el único herido. Tras ser asistido por una ambulancia y trasladado al Hospital Rawson, se informó que presentaba Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC), heridas cortantes en el rostro y politraumatismos. A pesar de la gravedad de las lesiones, fue trasladado consciente.

El resto de los conductores involucrados en el siniestro resultaron ilesos. El personal de la Comisaría 5º, que intervino en el lugar, realizó los tests de alcoholemia a los automovilistas, arrojando todos ellos resultado negativo.

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, con la intervención del fiscal subrogante, Francisco Micheltorena, y el ayudante fiscal, Adrián Elizondo Sierra. El oficial Ricardo Villalba, de la Brigada, colabora en las tareas investigativas para determinar las responsabilidades del suceso.