Una motociclista fue hospitalizada después de protagonizar un choque en una esquina céntrica. El siniestro ocurrió sobre el mediodía de este martes en Capital, cuando impactaron una moto y un auto, según informaron fuentes policiales.

El choque se produjo en la esquina de Avenida Córdoba y Santiago del Estero. Los protagonistas fueron un Peugeot 208 y una moto. Este último vehículo era conducido por una mujer que resultó con heridas y golpes, lo que provocó que el personal médico de emergencia la trasladara en ambulancia al Hospital Rawson.

La mecánica del siniestro no fue revelada aun por la Policía. Personal de seguridad y de tránsito trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.

Auto destruido en Capital

Minutos antes de las 09:00 de este martes 12 de agosto, una concurrida esquina de Capital se convirtió en el escenario de un siniestro vial. El mismo fue protagonizado por dos automóviles que colisionaron entre sí, provocando que uno de los conductores terminara herido.

El hecho se dio cuando un Citroën C4 de color negro, guiado por un hombre, circulaba en sentido sur a norte. Esta persona conducía a una velocidad considerable cuando arribó a la intersección con calle Sarmiento, situación en la que tenía la derecha para seguir avanzando.

Sin embargo, fue impactado por un Citroën C3 blanco que iba de oeste a este. Este rodado terminó chocando con su trompa la puerta del conductor del primer vehículo mencionado, por lo que esa persona fue la que se llevó la peor parte.

Directamente, el ciudadano que guiaba el rodado negro debió ser trasladado en ambulancia hasta el hospital Rawson en compañía de un familiar. Cabe destacar que los profesionales que llegaron al lugar determinaron que su cuadro no era grave.

Por otro lado, se informó que en el Citroën C3 viajaba un hombre acompañado por una mujer y menores de edad. Afortunadamente, todos ellos resultaron ilesos.