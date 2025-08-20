Un accidente de tránsito se registró a las 19:12 de este miércoles 20 de agosto en pleno centro sanjuanino, cuando un auto Peugeot 208 y una moto 150 cc tipo enduro calle colisionaron en la esquina de Las Heras y General Paz, a pocos metros de la estación de trasbordo Córdoba.

Según informaron testigos, el Peugeot circulaba de sur a norte por calle Las Heras, mientras que la moto avanzaba en sentido oeste a este por General Paz. Como consecuencia del impacto, la conducida por una mujer mayor de edad terminó con lesiones leves y debió ser asistida en el lugar por personal del 107, que posteriormente la trasladó al Hospital Rawson.

Fuentes oficiales confirmaron que la víctima se encuentra en buen estado de salud. La motociclista llevaba colocado el casco reglamentario, lo que habría reducido el riesgo de lesiones graves.

En tanto, se pudo observar que el vehículo particular portaba el cartel de principiante emitido por Emicar, dato que fue consignado por los efectivos en el lugar del hecho.