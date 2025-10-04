Un ciclista fue hospitalizado tras estrellarse contra un auto estacionado

Un siniestro vial se registró este mediodía en 9 de Julio, dejando como saldo a un ciclista trasladado al hospital Rawson con diversas heridas. El hecho ocurrió alrededor de las 12:00 horas de este sábado, en el kilómetro 11 de la Ruta 20, informó la Policía.

Según el informe preliminar de la UFI Delitos Especiales, el siniestro involucró a un automóvil y una bicicleta. El vehículo mayor, un Chevrolet Spin, era conducido por Víctor Martín Castro y se encontraba estacionado sobre la banquina oeste de la ruta.

El segundo partícipe, Juan Carlos Cortez, quien circulaba en una bicicleta rodado 28 marca Zenith, impactó al automóvil estacionado desde atrás. Las primeras versiones indican que el ciclista no habría advertido la presencia del vehículo detenido en la banquina.

Como consecuencia del impacto, el accidentado sufrió golpes en el rostro, ojo izquierdo y cabeza. Personal de emergencias médicas se hizo presente en el lugar y procedió a trasladarlo al Hospital Rawson para recibir atención.

En el lugar trabajó el cabo José Páez de la Comisaría 31° de Las Chacritas, quien fue el primer interventor. El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Especiales, con la intervención del fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, quienes investigarán las circunstancias exactas del siniestro, detalló la Policía.

La bicicleta quedó tirada a un costado con varios golpes, mientras que el auto sufrió la rotura de su vidrio trasero, según mostró la Policía en las imágenes del siniestro.