Un robo ocurrió en el barrio Patiño, en la villa cabecera de Media Agua, en el departamento Sarmiento. La víctima es un trabajador que presta servicio de traslado para personas que deben cumplir con sus jornadas laborales en distintos puntos del departamento. Él se encontró con una desagradable sorpresa: no pudo arrancar el colectivo porque le habían robado las dos baterías del vehículo.

El hecho ocurrió en horas de la mañana de este viernes: “te digo la verdad y me duele un montón por lo que me han hecho anoche”, mencionó el afectado. Las baterías sustraídas —una de marca Moura y otra Energy— son de gran tamaño y alto costo. El damnificado realiza diariamente recorridos para transportar obreros a sus lugares de trabajo. “Hoy me tocó a mí y a cuántos más les puede seguir costando después si esto no viene ahora el tema de las baterías”, mencionó el hombre.

“Estaba prácticamente llorando cuando nos envió un audio contando lo sucedido. Es una persona muy querida, de mucho trabajo, y encontrarse con algo así realmente duele”, comentó el periodista de la zona, Polo Quiroga.

El robo no solo afecta al propietario del colectivo, sino también a los pasajeros que dependen del servicio. "La gente que lo estaba esperando para ir a trabajar se quedó sin transporte y perdió el día. Incluso algunos tuvieron que avisar a sus empleadores por la falta”, detallaron.

La denuncia ya fue radicada ante las autoridades. Mientras tanto, el clima es de preocupación entre los trabajadores, que dependen de este medio para mantener sus fuentes laborales. Ante este panorama, la víctima del robo dijo: “Esos duermen en el día y en la noche se dedican a robar. Y la verdad queda mucha bronca”.