Un siniestro vial se registró este domingo alrededor de las 4:30 en Ruta 20, a la altura de calle San Isidro, en Caucete. Un colectivo que trasladaba a 28 pasajeros desde La Rioja hacia Mendoza, embistió a dos caballos que se cruzaron en la calzada, provocando la muerte de los animales y generando golpes leves entre algunos viajeros.

Según informaron fuentes policiales, otros tres equinos también circulaban en la zona y fueron rescatados sin sufrir daños. Los efectivos de la Comisaría 37° y de la División Rural N.º 3 trabajaron en el lugar junto a la jueza de Paz de Caucete, quien dispuso el traslado de los caballos fallecidos al Parque Faunístico de Rivadavia, donde serán destinados como alimento para otros animales.

El colectivo presentó daños en el lateral izquierdo y, aunque varios pasajeros sufrieron golpes, ninguno requirió traslado hospitalario. Una ambulancia asistió a los heridos en el lugar y el ómnibus pudo continuar su recorrido hacia Mendoza, ya que muchos de los ocupantes tenían vuelos programados desde el aeropuerto.

La investigación quedó a cargo de las autoridades, ya que los caballos no tenían marcas que acreditaran su propiedad. La Policía intenta determinar su procedencia, mientras los tres animales rescatados fueron llevados a la sede de la división rural para su custodia.