Un auto Renault Captur y un colectivo de la empresa Albardón chocaron en la intersección de Salta y Laprida, a pocas cuadras del Centro Cívico. Según informaron fuentes policiales a este medio, tres personas resultaron heridas.

Los hechos sucedieron durante las primeras horas de la siesta de este miércoles. En el lugar se encuentra trabajando la policía y el servicio ambulatorio 103.