Un auto Renault Captur y un colectivo de la empresa Albardón chocaron en la intersección de Salta y Laprida, a pocas cuadras del Centro Cívico. Según informaron fuentes policiales a este medio, tres personas resultaron heridas, entre ellas un efectivo policial.

Los hechos sucedieron durante las primeras horas de la siesta de este miércoles. En el lugar se encuentra trabajando la policía y el servicio ambulatorio 103.

En desarrollo…