La imprudencia al volante volvió a ser protagonista de un violento accidente en pleno centro de San Juan. Esta vez, el hecho ocurrió pasadas las 19:00 en la esquina de 25 de Mayo y Toranzo, cuando una moto delivery terminó chocando contra la parte trasera de un colectivo de la Red Tulum. El conductor del rodado menor quedó tendido en el asfalto, inconsciente, y debió ser trasladado de urgencia al hospital.

De acuerdo con el relato de un vecino al medio Tiempo de San Juan, el colectivo se habría detenido de forma repentina y el motociclista, aparentemente sin poder frenar a tiempo, se lo llevó por delante. El impacto fue tan fuerte que el joven salió despedido y quedó inmóvil en medio de la calle, lo que generó desesperación entre transeúntes y automovilistas que presenciaron la escena.

Minutos después del siniestro vial, una ambulancia llegó hasta el lugar y los médicos asistieron al motociclista, estabilizándolo antes de derivarlo al hospital. El operativo se realizó con rapidez, mientras personal policial se encargaba de ordenar el tránsito en esa transitada intersección de la Capital.

Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre el estado de salud del joven herido.