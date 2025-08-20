Este miércoles 20 de agosto comenzó con una tensa situación en San Juan. Esto se debe a que un grupo de tres delincuentes armados robaron en una estación de servicio. Sorpresivamente un electricista se involucró y terminó ayudando a detener a uno de los malvivientes.

Todo comenzó alrededor de las 05:30 en una YPF situada en la intersección de Benavidez y Callejón Ullum. Justo por ahí pasaba un sanjuanino que vive de hacer trabajos vinculados a la electricidad, el cual eligió no revelar su identidad, pero que le dio su testimonio al móvil de Canal 13.

“Íbamos pasando y vimos que salieron tres personas de la estación, el muchacho que trabaja ahí nos pidió auxilio y nos dimos cuenta de que era un robo. Salimos en persecución, nosotros seguimos al que vimos que tenía más apuro. Lo redujimos y descubrimos que tenía un arma reglamentaria de la Policía de San Juan”, expresó.

El hombre contó que el sujeto que detuvieron no tenía los $100.000 que habían robado de la YPF. Aparentemente el dinero lo llevaba uno de los otros sujetos que participaron del hecho, los cuáles minutos después fueron capturados por efectivos de la comisaría 23°.

"El muchacho de la estación de servicio tenía el rostro con sangre, tenía un corte muy grande en la cara. Soy electricista y venía a un cumpleaños de un amigo, justo vimos lo sucedido. Fue entre las 05:30 y las 06:00. Mi amigo es policía, me estaba trayendo a mi casa y justo pasamos por la estación de servicio cuando estaba pasando todo.