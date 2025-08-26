Un fuerte accidente de tránsito ocurrido este martes en Rawson dejó como saldo tres personas heridas, entre ellas un bebé que debió ser trasladado de urgencia en estado de inconsciencia. El siniestro tuvo lugar cerca de las 11:00 en la esquina de Chacabuco y Salvador María del Carril, una intersección conocida por su alta circulación y peligrosidad.

Según fuentes policiales, los vehículos involucrados fueron un automóvil Renault y una camioneta Toyota. El choque fue de tal magnitud que los ocupantes del auto quedaron atrapados y tuvieron que ser asistidos en el lugar por personal de emergencias. Entre ellos se encontraba el pequeño, cuyo estado generó gran preocupación.

Debido a la gravedad del cuadro, el bebé fue derivado en ambulancia al Centro de Adiestramiento René Favaloro, más conocido como “La Rotonda”. Mientras tanto, los demás heridos también recibieron asistencia médica en la zona.

Efectivos policiales permanecen en el lugar del hecho para ordenar el tránsito y llevar adelante las pericias correspondientes, con el objetivo de establecer las causas que provocaron el violento impacto.