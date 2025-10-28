En horas de la madrugada de este martes 28 de octubre, se produjo un nuevo hecho de inseguridad en San Juan. Todo ocurrió en el departamento Rawson, cuando un grupo de jóvenes entró a robar a un local.

El episodio en cuestión se produjo en la intersección de calles Quiroz y Elizondo. Allí se encuentra situado un negocio donde se presentaron varios muchachos minutos después de los 01:00 de la mencionada jornada.

Parte de este grupo delictivo se quedó en la esquina haciendo de campana, mientras el resto tomaba una barreta para poder forzar la puerta de ingreso. Una vez que pudieron entrar tomaron varios objetos de valor y se retiraron.

Por el momento no ha trascendido el detalle de qué fue lo que robaron. Todo salió a la luz luego de que se publicara en redes sociales las imágenes que captó una cámara de seguridad que hay en el negocio.