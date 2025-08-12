Un herido y un auto destruido por un brutal choque en Capital

Minutos antes de las 09:00 de este martes 12 de agosto, una concurrida esquina de Capital se convirtió en el escenario de un siniestro vial. El mismo fue protagonizado por dos automóviles que colisionaron entre sí, provocando que uno de los conductores terminara herido.

El hecho se dio cuando un Citroën C4 de color negro, guiado por un hombre, circulaba en sentido sur a norte. Esta persona conducía a una velocidad considerable cuando arribó a la intersección con calle Sarmiento, situación en la que tenía la derecha para seguir avanzando.

Sin embargo, fue impactado por un Citroën C3 blanco que iba de oeste a este. Este rodado terminó chocando con su trompa la puerta del conductor del primer vehículo mencionado, por lo que esa persona fue la que se llevó la peor parte.

Directamente, el ciudadano que guiaba el rodado negro debió ser trasladado en ambulancia hasta el hospital Rawson en compañía de un familiar. Cabe destacar que los profesionales que llegaron al lugar determinaron que su cuadro no era grave.

Por otro lado, se informó que en el Citroën C3 viajaba un hombre acompañado por una mujer y menores de edad. Afortunadamente, todos ellos resultaron ilesos.