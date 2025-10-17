En la localidad bonaerense de Las Toninas, en el partido de La Costa, donde un hombre asesinó a su jefe, lo enterró en el patio de su casa y luego usurpó la vivienda para ocultar el crimen. El empleado también utilizó su auto, su teléfono y les dijo a los vecinos que el comerciante se había ido de viaje.

La víctima fue identificada como Aaron González Rodríguez, de 46 años, dueño de la reconocida fábrica de pastas El Raviolito. Su empleado, Blas Sosa, de 35 años, oriundo de Tigre, trabajaba con él desde hacía un año y ambos mantenían una relación cercana. Incluso habían formado una banda de reguetón llamada Dandys.

La desaparición de González y los movimientos sospechosos de Sosa llamaron la atención de allegados al comerciante, quienes realizaron la denuncia ante las autoridades. Fue entonces cuando comenzó una intensa investigación a cargo de la policía, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y los cruces de llamadas telefónicas.

Según informaron fuentes policiales a Vía País, un amigo del comerciante notó un tono extraño en los mensajes que recibía desde el teléfono de González y sospechó que no era él quien respondía. Esa pista fue clave para avanzar en el caso.

Tras reunir suficientes pruebas, se realizaron dos allanamientos. En uno de los domicilios, los efectivos encontraron a Sosa junto a su pareja. La mujer declaró que su novio le había confesado el crimen bajo los efectos de las drogas, pero que en ese momento no le creyó.

Con la colaboración de perros rastreadores, los investigadores inspeccionaron el terreno donde residía el acusado. Fue el can “Tango” quien detectó el punto exacto donde se encontraba enterrado el cuerpo. El momento del hallazgo quedó grabado en un video.

El cadáver, en avanzado estado de descomposición, coincidía con las características físicas del comerciante desaparecido. Ahora, los peritos esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa precisa de la muerte.

En tanto, las pericias con luminol realizadas en la vivienda de González revelaron la presencia de sangre en el baño y debajo de una escalera. La causa quedó caratulada como “robo agravado por codicia seguido de homicidio”, y Blas Sosa permanece detenido a disposición de la Justicia.