Un hombre con antecedentes por violencia de género y una orden de restricción vigente fue detenido este miércoles en San Juan, luego de que su expareja alertara al 911 al verlo merodear su vivienda en el barrio Güemes, en el departamento de Chimbas.

Según informaron fuentes policiales a Diario 13, la mujer —que ya había radicado varias denuncias por agresiones previas— llamó a la Policía al notar la presencia del hombre cerca de su domicilio, a pesar de que tenía prohibido acercarse por una disposición judicial.

Al llegar el móvil policial, los efectivos identificaron al sujeto, de apellido Suárez, quien intentó fugarse, lo que derivó en una persecución. Finalmente fue interceptado y, durante la requisa, los agentes encontraron que portaba dos armas tumberas: un caño con cartucho calibre 12 de escopeta y otra más pequeña, con un caño más fino preparado para disparar balas 9 milímetros.

De acuerdo con la información policial, Suárez reside en San Juan, aunque había vivido un tiempo en Mendoza. El hombre ya acumulaba varias denuncias por violencia de género, siendo la última radicada por su expareja en septiembre pasado.

Además, se informó que antes del episodio, Suárez había amenazado a la cuñada de la víctima, diciéndole que si su ex no lo atendía, “la iba a matar”.

Durante la detención, el hombre también amenazó al comisario que intervino en el operativo, por lo que quedó imputado por portación de arma de fuego, amenazas agravadas y desobediencia a una orden judicial.

Las autoridades destacaron que el caso vuelve a poner de relieve la gravedad de las reiteradas situaciones de violencia de género y la necesidad de reforzar el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por la Justicia.