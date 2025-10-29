Un fuerte operativo policial se desplegó este miércoles 29 de octubre en una empresa ubicada en el interior de La Bebida, Rivadavia, luego del hallazgo sin vida de un trabajador. El fallecido fue identificado como Héctor Orlando Pastrán, de 59 años, quien se desempeñaba como sereno en el lugar.

Según informaron fuentes judiciales, el cuerpo fue hallado por un compañero en el interior de una pasera situada en el cruce de calles Comercio y 9 de Julio. De inmediato, el hombre dio aviso a la Policía, que acudió junto a personal del Ministerio Público Fiscal.

Por el contexto del hecho, intervino la UFI de Delitos Especiales, encabezada por el fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, con el objetivo de descartar que la muerte haya sido producto de un hecho violento.

De acuerdo con las primeras observaciones, el cuerpo de Pastrán no presentaba signos de violencia, aunque se detectó un corte en la cabeza que motivó la intervención de la Policía Científica. Los investigadores analizaron una cámara de seguridad del predio que registró el momento en que el sereno se desvanecía, lo que reforzó la hipótesis de una muerte natural.

A pesar de ello, las autoridades dispusieron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente y determinar con precisión la causa del fallecimiento.

Compañeros de trabajo señalaron que Pastrán padecía hipertensión y trombosis, condiciones que podrían haber incidido en el desenlace. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 38ª y Policía Científica, que llevó adelante las pericias en la escena.