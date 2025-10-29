Un hombre de 65 años fue hallado sin vida durante la madrugada de este miércoles en una finca de Santa Lucía, donde trabajaba. Su familia lo encontró cerca de las 3:30 de la mañana, sin signos vitales, tendido junto a una zanja que estaba cavando.

Según informaron fuentes judiciales, el día anterior el hombre se había levantado con un fuerte dolor en el pecho, por lo que fue trasladado por sus familiares al Hospital Marcial Quiroga. Los médicos le recetaron medicación y le indicaron que el malestar se debía a un dolor muscular.

El dolor no cedió, pero el trabajador decidió volver a su rutina con la esperanza de sentirse mejor. Sin embargo, mientras realizaba tareas en la finca, sufrió un infarto y falleció en el lugar.

Al no regresar a su casa, sus familiares salieron a buscarlo y lo encontraron sin vida horas más tarde. No se hallaron signos de violencia ni indicios de un hecho delictivo, por lo que los investigadores presumen que se trató de una muerte natural.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente, que determinará oficialmente la causa del deceso. El caso quedó en manos del fiscal Sebastián Gómez y del ayudante fiscal Adrián Elizondo, de la UFI Delitos Especiales N°5, con la colaboración del personal policial de la jurisdicción.