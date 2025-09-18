TERRIBLE
Un hombre destrozó una ventana para entrar a robar en una casa; el dueño lo atrapó y lo llevaron preso
Se trata de un hombre de 31 años, que intentó robar en una casa de Pocito, en el barrio Ansilta.
El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves en el Barrio La Quebrada en el departamento de Pocito. Según informó la Subcomisaría B° Ansilta, el detenido ingresó a la vivienda, dañó puertas y ventanas y sustrajo objetos del interior.
Testigos relataron que el detenido de apellido, Castro fue sorprendido por el dueño de la casa, mientras estaba en el techo del mismo domicilio y se produjo un forcejeo antes de su aprehensión.
El detenido quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que inició el procedimiento correspondiente por robo agravado y lesiones leves.