El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves en el Barrio La Quebrada en el departamento de Pocito. Según informó la Subcomisaría B° Ansilta, el detenido ingresó a la vivienda, dañó puertas y ventanas y sustrajo objetos del interior.

Testigos relataron que el detenido de apellido, Castro fue sorprendido por el dueño de la casa, mientras estaba en el techo del mismo domicilio y se produjo un forcejeo antes de su aprehensión.

El detenido quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que inició el procedimiento correspondiente por robo agravado y lesiones leves.