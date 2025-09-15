Un hombre fue detenido esta mañana tras ingresar a la vivienda de una mujer de 43 años en Rawson. El hecho ocurrió minutos antes de las 8 en calle Vidart, entre Florida y Constitución.

Según informaron fuentes policiales, la víctima escuchó ruidos en su cochera y al acercarse sorprendió al delincuente dentro de su propiedad. El sujeto intentó escapar, pero personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo actuó rápidamente y lo capturó en calle Mariano Moreno al 2025.

Intervención a la Unidad Fiscal de Flagrancia y el ayudante de Fiscal, Dr. Montaña Víctor, dispuso el inicio del procedimiento por el delito de robo agravado.