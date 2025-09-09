Este martes se produjo un nuevo operativo antidrogas en Rawson. El mismo terminó con el secuestro de más de 1,7 kilos de sustancias ilegales. Además lograron la detención de un hombre mayor de edad. El procedimiento fue realizado en el Barrio La Estación.

De acuerdo con lo que confirmaron fuentes del caso, el operativo fue generado por el Departamento Drogas Ilegales (D-5), en conjunto con el Grupo GERAS. A la vez, detallaron que el allanamiento fue en un domicilio particular en el marco de una investigación coordinada por la Unidad Fiscal Federal de San Juan.

De esta manera, aseguraron que incautaron marihuana y cocaína que, en conjunto, superaban los 1.700 gramos. A su vez, secuestraron cigarrillos de fabricación casera, papelillos, un rallador metálico y otros elementos utilizados para el fraccionamiento y consumo.

Por este caso, el propietario de la vivienda quedó detenido y además, fue puesto a disposición de la Justicia Federal.