Un hombre de 39 años fue aprehendido por la Policía tras intentar sustraer una herramienta en el supermercado Changomás de Rawson. El hecho ocurrió gracias a la rápida intervención del personal de seguridad del local.

El detenido, Rodríguez Cristian Daniel, fue sorprendido con una esmeriladora angular que no había pagado, mientras forcejeaba con los guardias de seguridad en la entrada del supermercado. La víctima del intento de robo fue representada por Eduardo Miguel Fernández, encargado del establecimiento.

La guardia de seguridad alertó de inmediato a la Policía, que procedió a la aprehensión del sujeto en flagrancia. Se dio inicio a un procedimiento especial por tentativa de robo, en el marco de la Comisaría 6° de Rawson.