La Policía de San Juan llevó adelante este fin de semana una serie de operativos viales en puntos estratégicos de la provincia, con el objetivo de reforzar la prevención y sancionar infracciones.

En uno de los controles realizados en la Ruta 60, personal policial detectó a un vehículo que circulaba en contramano. Al conductor se le practicó un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo, por lo que fue infraccionado.

En paralelo, en la zona del control forestal se labraron diez actas por alcoholemia, mientras que en otros puntos también se sancionaron distintas irregularidades.

Los operativos se desplegaron en Ruta 60, a la altura de El Pinar; Ruta 12, en las inmediaciones del autódromo de Zonda; Ruta 40, en los departamentos Albardón y Pocito; Ruta 20, en Santa Lucía y 9 de Julio; Ruta 141, en el control forestal; Ruta 20 y La Plata, en Caucete; y en calle Agustín Gómez (Calle 5) y Vidart.