Un lamentable episodio se dio en la esquina de Avenida Libertador y Tucumán, en pleno microcentro sanjuanino. Dos jóvenes, menores de edad se trenzaron a golpes en plena vía pública. El hecho causó conmoción cuando un adulto mayor intentó separarlos, pero lejos de lograrlo, obtuvo un golpe en la cabeza y cayó sentido al suelo.

Este episodio ocurrió en la tarde noche del día lunes 25 de agosto, cuando un grupo grande de jóvenes se concentraron en esta intersección. El hecho se tornó más violento cuando los adolescentes empezaron a empujarse y golpearse frente a decenas de personas.

En medio del forcejeo, un hombre mayor de edad se metió en medio para intentar apaciguar las aguas. Lejos de obtener su cometido, lo golpearon en la cabeza y el hombre perdió el equilibrio, cayendo al suelo sin tiempo de apoyar las manos, por lo que se golpeó en la cabeza.

El hombre fue rápidamente asistido por la gente que pasaba por la zona, pero el hecho causó conmoción por el hecho desafortunado que sufrió el hombre al intentar separar a los jóvenes que se peleaban.