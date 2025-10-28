La policía de la Comisaría 3° detuvo a un hombre de 43 años, tras un intento de robo de un tablero eléctrico en una torre de paneles solares ubicada en la avenida Circunvalación, departamento Capital.

Según la denuncia, el sospechoso había violentado el tablero de una de las torres y sustraído un tablero eléctrico que contenía térmica y disyuntor.

Con los datos aportados por la denuncia y el trabajo conjunto con la Unidad Fiscal de Investigación, la policía llegó al domicilio del sospechoso, procedió a su detención y secuestró los elementos robados.

Sin embargo, se estableció que el autor del hecho es inimputable, por lo que la intervención continuó con otras áreas específicas para abordar la situación.