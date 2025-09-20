Un siniestro fatal enlutó Rivadavia este sábado. En horas de la tarde, un hombre de avanzada edad pedaleaba por Ruta del Sol, hasta que, perdió el control de su bicicleta por el viento Zonda, cayó y murió en el lugar, según informó la Policía.

El siniestro se produjo en la zona del paredón del dique, en Rivadavia. La Policía detalló que el hombre pedaleaba sobre Ruta 60, cuando perdió el control del rodado por una fuerte ráfaga y se precipitó al asfalto, quedando gravemente golpeado, lo que le produjo la muerte en el lugar.

En detalle, la fuerza indicó que el ciclista primero golpeó contra el muro de la ruta y luego contra el pavimento, con su cabeza. Este último golpe habría sido el fatal.

Personal de la UFI Delitos Especiales y Criminalísticas se hicieron presentes en el lugar y realizaron las pericias correspondientes. Así como también se hicieron presentes personal médico que constató el fallecimiento de la víctima.

La identidad del fallecido aún no ha sido revelada, pero sí se sabe que se trata de un hombre de avanzada edad.