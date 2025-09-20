Un hombre se cayó de su bici por el viento Zonda y murió en Ruta del Sol
El ciclista era un sujeto de edad avanzada que pedaleaba por Ruta 60 en la tarde de este sábado, cuando por las ráfagas perdió el control y se precipitó al asfalto quedando gravemente golpeado.
Un siniestro fatal enlutó Rivadavia este sábado. En horas de la tarde, un hombre de avanzada edad pedaleaba por Ruta del Sol, hasta que, perdió el control de su bicicleta por el viento Zonda, cayó y murió en el lugar, según informó la Policía.
El siniestro se produjo en la zona del paredón del dique, en Rivadavia. La Policía detalló que el hombre pedaleaba sobre Ruta 60, cuando perdió el control del rodado por una fuerte ráfaga y se precipitó al asfalto, quedando gravemente golpeado, lo que le produjo la muerte en el lugar.
En detalle, la fuerza indicó que el ciclista primero golpeó contra el muro de la ruta y luego contra el pavimento, con su cabeza. Este último golpe habría sido el fatal.
Personal de la UFI Delitos Especiales y Criminalísticas se hicieron presentes en el lugar y realizaron las pericias correspondientes. Así como también se hicieron presentes personal médico que constató el fallecimiento de la víctima.
La identidad del fallecido aún no ha sido revelada, pero sí se sabe que se trata de un hombre de avanzada edad.