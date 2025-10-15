Alrededor de las 20:30 del lunes 13 de octubre, un hombre se desmayó al salir de un conocido gimnasio de Caucete y sufrió un ACV. Según informó Infocaucete, testigos del hecho indicaron que el sujeto de 45 años, de apellido Sánchez, se descompensó en la vereda del local ubicado en la esquina de Diagonal Sarmiento y Juan Jufré, en pleno centro del departamento.

Testigos del hecho indicaron que el hombre realizaba rutinas con peso, cuando al finalizar su entrenamiento comenzó a sentirse mal y decidió retirarse del lugar, pero al llegar a la vereda se desplomó repentinamente.

Tras la descompensación del sujeto, se produjeron momentos de desesperación entre los presentes. De inmediato, personal del gimnasio y transeúntes auxiliaron al sujeto y dieron aviso al servicio de emergencias de Caucete.

Minutos después, una ambulancia acudió al lugar y trasladó al paciente al Hospital Rawson, donde los médicos de guardia determinaron que había sufrido un Accidente Cerebrovascular (ACV).

Antecedente trágico en Jáchal

A comienzos de octubre una descompensación en un gimnasio en Jáchal terminó de forma trágica. Daniela Aciar, una joven de 31 años, se desmayó en el local Sheru Gym y murió.

Según testigos, en el local, ubicado en calle Obispa Zapata entre Florida y San Juan, Daniela realizaba su rutina habitual en el sector del gimnasio donde se dictaban clases de Kick Boxing, a cargo de un profesor de la ciudad de San Juan. En un momento, comenzó a sentirse mal, con fuertes dolores de cabeza y vómitos, lo que alarmó a quienes se encontraban en el lugar.

Entre los presentes se hallaba una reconocida médica, quien se acercó rápidamente para asistirla. Al notar los síntomas, la profesional sospechó que la joven podía estar sufriendo un infarto y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se aguardaba la llegada de la ambulancia.

El servicio de emergencias trasladó a Daniela al hospital San Roque, donde los médicos confirmaron que había sufrido cuatro infartos consecutivos. Pese a los esfuerzos del personal de salud, no lograron estabilizarla y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Los restos de Daniela Aciar serán velados en la cochería municipal, ubicada en calle Maradona, desde las 8 de la mañana de este sábado 4 de octubre. El sepelio está previsto para las 17:00 horas en el cementerio municipal de Jáchal.

La comunidad jachallera expresó su dolor y tristeza por la repentina partida de una joven muy querida, que solía participar activamente en actividades deportivas locales.