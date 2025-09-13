Un incendio acabó con su taller y vehículos de sus clientes: “Estoy devastado”

Franco Lanas, el joven mecánico de Caucete que sufrió el incendio de su taller junto con el de vehículos de sus clientes, confesó que esta situación lo tiene “desbastado”. "Una situación bastante mala que no se la deseo a nadie", expresó el trabajador al periodista del departamento, Ariel Rodríguez.

El siniestro ocurrió en la madrugada del 9 de septiembre, en el interior del complejo comercial ubicado en Avenida De los Ríos, a metros de Ruta 270. Las grandes llamas arrasaron con gran parte de la estructura del taller, todas las herramientas de Franco, cinco autos y dos cuatriciclos, según detalló el propio damnificado.

A la espera del informe de las pericias, el propietario del edificio como Franco esperan que el informe indique que el seguro debe hacerse cargo de los daños o, aunque sea partes. "Las pérdidas fueron millonarias. Esperando a ver que dicen las pericias, espero que estén a nuestro favor", expresó.

"Espero que Dios nos respalde y nos ayude en este momento tan difícil, porque la verdad que esto me tiene desbastado", manifestó el mecánico. "Es una gran responsabilidad que yo tenía en mi espalda", expresó Franco sobre los autos y los cuatriciclos que quedaron calcinados.

El mecánico desmintió que cuando la policía llegó a lugar se encontró con una persona adentro de las instalaciones que estaban siendo devoradas por el fuego. El joven trabajador contó que él fue el primero en llegar gracias a un ayudante y por eso, los efectivos, al llegar al lugar se encontraron con él, pero en las afueras.

En su repaso por esas horas de la pesadilla, el trabajador contó: “Fui a hablar a los vecinos para pedirle ayuda, pero ya era demasiado tarde". Luego agradeció a Bomberos Voluntarios de Caucete y Bomberos de la Policía de San Juan que estuvieron a disposición suya hasta que terminaron de apagar el fuego

Es que, al taller en llamas, llegaron 5 camiones de bomberos apagaron el incendio, pero no pudieron salvar nada de lo que se encontraba en el taller.

Una pequeña colecta y la ayuda de amigos, Franco pudo comprar una caja de herramienta que le está posibilitando trabajar en el taller de un colega. Además, la comunidad ha iniciado una colecta para poder responder a los clientes.

Franco asegura que "la buena onda" y "la buena fe" que está manifestándole la comunidad con todas las ayudas que le están proporcionando, se debe a que siempre ha sido comprensivo con sus clientes, que son nada más y nada menos que vecinos. "Mucha gente venía y me decía 'no tengo para pagarte te voy a pagar tal fecha', y tal vez se le complicaba y no venía, pero yo siempre he ofrecido mi buena voluntad, porque sinceramente a mí me encantaba estar trabajando y darle soluciones a la gente". Incluso el joven mecánico expresó: "Gracias a Dios la vida tiene una vuelta y ahora la gente me está respondiendo con lo mínimo, con lo que tiene, por lo que estoy agradecido con todos"

Para quienes deseen y puedan colaborar, pueden hacerlo al siguiente alias: todos-somos1