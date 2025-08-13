En horas de la siesta de este miércoles se desató un incendio en Caucete. En un video facilitado por el periodista del departamento, Ariel Rodríguez, se ve como el siniestro tomó parte de la finca y maderas de una propiedad. Fuentes policiales informaron que las pérdidas fueron millonarias.

Las llamas superaron el metro y medio, avanzando por una finca ubicada sobre Avenida De los Ríos, detrás del chalet "El Cortijo".

Personal de Bomberos llegó a la zona y, junto al personal de la Comisaría 9º, trabajaron a contrareloj para evitar que el fuego siga expandiéndose. Los vecinos contaron que este incendio se suma a otros que se han producido en los últimos días en la zona y con características similares.

Las causas que originaron el fuego todavía no han sido comunicadas por la Policía, pero especialistas consideraron que las pérdidas fueron millonarias.

Incendio intencional

La familia de Milagros Almaraz atraviesa un calvario tras perder absolutamente todo en un incendio que, según confirmaron los Bomberos, fue intencional. El rancho donde vivían junto a su pareja y sus dos hijos gemelos de un año y siete meses –una nena con epilepsia y asma, y un varón– quedó reducido a cenizas el pasado domingo 29 de junio. La situación se agrava por las condiciones de salud de sus integrantes y la desesperante falta de respuestas.

Milagros relató el horror: "El domingo 29 de junio a las 9 vinimos y ya estaba todo quemado, perdimos todo lo que teníamos". El fuego consumió desde pañales y leche hasta la mayoría de sus pertenencias, dejándolos en la calle. "A mí lo que más me urge es estar bien con los niños y mi pareja", reveló con angustia.

Una Realidad Cruel y Sin Respaldo

La situación de esta familia es especialmente delicada. La pequeña de los gemelos nació con epilepsia, comenzando a convulsionar a los tres meses y siendo medicada a los seis. Milagros recuerda con dolor que al principio "nadie me creía que era una convulsión que tenía mi hija". A esta condición se suma el asma que padece la menor.

Además, la pareja de Milagros vive con esquizofrenia y retraso mental. Actualmente, la familia subsiste con la pensión por discapacidad que cobra el joven padre y el Salario Universal por Hijo que percibe Milagros por sus gemelos.

A pesar de haber pedido ayuda a la Municipalidad de Albardón en reiteradas ocasiones, solicitando una vivienda digna para su hija debido a sus problemas de salud, la respuesta tardó en llegar. Recién este miércoles, tres días después de la tragedia, personal municipal se hizo presente, entregando "tres frazadas y dos módulos de mercadería", un paliativo mínimo ante la magnitud de la pérdida.

Incendio Intencional y Sin Culpables

La tragedia se tiñe de indignación al confirmarse que el incendio fue provocado. Personal de la Comisaría 18º tomaron fotos en el lugar. Los bomberos, que llegaron al día siguiente del siniestro, confirmaron que "el incendio fue intencional". Sin embargo, no hay rastros de los responsables, ya que "al parecer alguien prendió el fuego y salió huyendo, por lo que no hay culpables todavía".

Actualmente, la familia damnificada se está quedando en la casa de la madre de Milagros. Sin embargo, esta solución es precaria, ya que, según Milagros, "viven amontonados en esa vivienda porque ahí viven siete hermanos y sus parejas", generando una situación de hacinamiento.

Un Grito de Ayuda

Ante la desolación, la familia de Milagros Almaraz clama por ayuda. Necesitan urgentemente un lugar donde vivir dignamente, así como colchas, mercadería, calzado y ropa, dado que el fuego consumió absolutamente todo.

Para quienes deseen colaborar, el número de contacto de la familia damnificada es 2645222660, mientras que el alias es: diego.060.alcuza.mp