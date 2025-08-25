Un incendio de pasturas avanzó y puso en peligro viviendas cercanas

Un incendio originado en un descampado en Pocito desató el miedo de los vecinos de las inmediaciones. El fuego se desató en horas de la tardenoche de este domingo en la vegetación seca y avanzaba haciendo peligrar a viviendas que están las cercanías. Finalmente, fue extinguido sin dejar víctimas ni perdidas materiales.

Las amenazantes llamas se originaron en el callejón Zaballa entre Calle 13 y Calle 13. Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y comenzaron a trabajar para extinguir el fuego. Las labores dieron resultado, ya que el siniestro no causó daño, aunque se quemaron dos hectáreas.

Palmeras y un depósito devoradas por el fuego

Un incendio de gran magnitud se registró este jueves por la tarde en el departamento Pocito, sobre Ruta 40, entre calles 10 y 11. El fuego comenzó en un cañaveral y, debido al viento, se propagó rápidamente hacia un sector de palmeras, afectando a una finca de la zona.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de Pocito, el siniestro consumió unas 15 palmeras y una pieza utilizada como depósito, que en ese momento no contenía materiales. La rápida intervención de los equipos de emergencia fue clave para impedir que las llamas llegaran a dos viviendas y un galpón cercanos que se encontraban en riesgo.

“No hubo personas heridas, pero la familia afectada quedó en estado de shock por el susto vivido”, indicaron fuentes del cuartel.

Las autoridades trabajan para determinar el origen del incendio, que generó un importante despliegue de bomberos y personal de seguridad en la zona.

