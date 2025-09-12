Un incendio forestal dejó sin electricidad a parte de Pocito

Un incendio forestal de grandes proporciones causó daño en el tendido eléctrico y dejó sin energía a una parte de Pocito. Ahora la empresa proveedora de electricidad deberá trabajar para restituir la conexión.

De acuerdo a las primeras informaciones a las que pudo acceder este medio, el incendio en cuestión ocurrió la zona de Mendoza y Calle 15. Una zona con gran cantidad de viviendas cercanas.

En este lugar se quemaron al menos una docena de palmeras, algunos otros ejemplares de árboles y una gran extensión de pastizales. Si bien las llamas se propagaron en una extensa zona, no hubo que lamentar heridos ni daños en viviendas o propiedades.

Los bomberos voluntarios de Pocito tuvieron que trabajar hasta entrada la noche para poder terminar con las llamas que se extendieron con rapidez en la vegetación seca del lugar.