En la noche de este sábado se desató un incendio en Albardón el siniestro generó mucho miedo en los vecinos. Un video registrado por un automovilista que pasó por el lugar da cuenta de la gravedad incendio. Las llamas se veían desde lejos, algunas viviendas de la zona estuvieron en riesgo.

Según informó Albardón Noticias y el periodista Juance Soria, el fuego se inició en una zona forestal ubicada sobre calle Rawson, a pocos metros de Ruta 40. Las llamas avanzaron ayudadas por las ráfagas de viento Zonda que dificultaron el trabajo del personal de Bomberos Voluntarios del departamento.

En el lugar además trabajó personal policial y vecinos que intentaron prestar ayuda. Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución y evitar la zona.

Finalmente, sobre la medianoche del sábado, lograron terminar con las llamas. Igualmente, por precaución se ordenó una guardia para monitorear el lugar y apagar cualquier nuevo foco de incendio.

Un antecedente

El 27 de agosto un incendio en unos cañaverales se extendió a una pequeña parte del fondo de una vivienda ubicada sobre calle Rawson, a metros de Ruta 40. El móvil de Canal 13 llegó hasta la zona y se encontró con personal policial y vecinos de la casa afectada haciendo una cadena para pasar baldes y así sofocar las llamas. Asimismo, personal de bomberos de la Policía y del departamento lograron sofocar el foco ígneo.

La vecina contó que “se cansó de llamar a la Policía y Bomberos de Albardón”, dando a entender que estos se tardaron en llegar. "Me cansé de llamar a la Policía, los bomberos de acá de Albardón no te dan ni un cinco de pelota ninguno", relató. Sobre el causante del siniestro, la damnificada expresó: "En la finca de la vuelta una mujer hizo limpiar el ramo y no tuvieron mejor idea que prender fuego a la mugre que han sacado del ramo"

Mientras personal policial y de Bomberos departamentales y de la Policía de San Juan trabajaban para sofocar el incendio, una postal daba cuenta de la desesperación y angustia de la familia que, en ese momento, veía y sufría como el fuego afectaba su propiedad. Los que rápidamente llegaron para ayudar fueron vecinos de la cuadra.

Otra de las postales fue la cadena que hicieron entre bomberos, policías y vecinos para llevar baldes con agua hasta el lugar donde el fuego avanzaba sobre la casa. La cámara de Canal 13 mostró como un adolescente, metido en el canal que pasa por la puerta de la vivienda, cargaba con los baldes y se los pasaba a un policía, luego, este los administraba, entregándoselos a los vecinos y efectivos que corrían para arrojar el agua a las llamas.

La familia y bomberos alcanzaron a sacar bicicletas y garrafas de la casa y las ubicaron al costado de la vereda. Quienes se sentaron en ese lugar fueron la propietaria y su hija, que tenía un bebé en brazos. A ellas los rodearon un puñado de niños que miraban como trabajaban para extinguir el siniestro.

La Policía cortó el tránsito a la altura de la entrada del departamento en la ruta, además de la cuadra de calle Rawson, para que bomberos trabajara con los dos camiones hidrantes de la municipalidad.