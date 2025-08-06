Un incendio quemó dos hectáreas de vegetación en Pocito

En la tarde-noche de este miércoles un incendio se originó en el Sur de Pocito. El lugar donde el fuego tuvo su génesis fue una zona de pastizales ubicada sobre Ruta 40 entre Calle 19 y Calle 20. Bomberos Voluntarios del departamento, que trabajaron para extinguir las grandes llamas, facilitaron videos y fotos del siniestro y el trabajo en consecuencia.

El fuego ardía con rabia devorando la vegetación seca del lugar. En las imágenes facilitadas por personal del cuerpo de bomberos voluntarios del departamento se puede ver a bomberos regando la zona con mangueras para extinguir las amenazantes llamas.

En otro video se puede ver una de las movilidades del cuerpo de bomberos estacionada a unos metros donde el fuego avanzaba sobre la vegetación seca. En los alrededores de donde se produjo el incendio hay viviendas, lo que preocupó a vecinos de la zona.

Más videos del incendio

Incendio en El Médano

Vecinos de El Médano, en Rawson, vieron su siesta alterada por un incendio que está arrasando con pastizales. Las llamas crecen y avanzan sobre la vegetación seca, según informan testigos que con sus celulares han registrado las llamas.

El siniestro ocurre en un terreno ubicado sobre Alfonso XIII, entre Calle 11 y Calle 12. Los vecinos de esta localidad de Rawson mostraron su descontento con este incendio, expresando estar hartos de esta clase de situaciones y pidiendo con urgencia el servicio de cuerpos de bomberos para extinguir el fuego.

En las imágenes facilitadas por estos vecinos se puede ver a lo lejos como el incendio avanza sobre la vegetación seca. Además de las pasturas crepitar, se escucha el viento que ayuda a que el fuego se propague y se ven grandes columnas de humo.