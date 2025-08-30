Un joven de 20 años fue detenido tras robarse un rollo de cable en Rawson. El hecho ocurrió en inmediaciones del barrio Huarpes y, según comentó la víctima, sustrajo el elemento junto a otras dos personas, quienes se dieron a la fuga y no fueron encontradas.

Personal policial de la Sub Comisaría Buenaventura Luna realizó el operativo de detención del chico de 20 años, identificado como Alex Álvarez, quien es de la zona de la Villa Cenobia Bustos.

La denuncia la radicó el damnificado luego de notar el faltante del rollo de cable en su domicilio del Barrio Huarpes. El sujeto fue detenido momentos después dentro del barrio rawsino. El damnificado reconoció al joven como uno de los autores del hecho.