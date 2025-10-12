Personal policial intervino en el barrio Ansilta, departamento de Rawson, ante los disturbios provocados por un joven de 22 años, identificado como Sosa. La actuación se produjo luego de un llamado al 911 alertando sobre la situación.

El sujeto se resistió inicialmente a la detención, lo que derivó en una breve persecución. Con el apoyo de móviles de la Departamental 3, los efectivos lograron capturar al joven.

Al verificar sus datos, se constató que Sosa contaba con un pedido de captura vinculado a una condena por robo por escalamiento, por lo que fue trasladado nuevamente al Penal para cumplir la pena vigente.