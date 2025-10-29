Un joven de 16 años fue aprehendido por personal del Comando Radioeléctrico Sur luego de ser sorprendido con una bicicleta que acababa de robar en un conocido barrio de Rawson, informó la Policía.

El hecho se desencadenó tras una denuncia que alertaba sobre la sustracción de una bicicleta en la intersección de calle Agustín Gómez y calle Frías. La víctima, identificada como Claudio Adrián Conejero, reportó que el ladrón se había dado a la fuga en dirección al Barrio René Favaloro.

Gracias a la rápida intervención de la Sala de Monitoreo, que alertó a las patrullas, la policía inició una recorrida por las inmediaciones. Minutos después, los efectivos lograron visualizar al joven en el Barrio Huarpe de Pocito (jurisdicción colindante a Rawson), llevando en su poder el rodado robado.

La bicicleta, una SLP rodado 29 de colores verde y negro, fue reconocida inmediatamente por el damnificado, quien también identificó al menor como el autor del delito.

Tras la detención, la jueza del Primer Juzgado de Menores, doctora Julia Camus, dispuso el inicio del procedimiento por el delito de Robo. El menor fue trasladado al Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD) para quedar a disposición de la justicia.