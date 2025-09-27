Un joven de 18 años, estudiante secundario, fue detenido el pasado miércoles en Chimbas y este viernes el juez de Garantías, Pablo León, ordenó su prisión preventiva por tres meses en el penal de Chimbas. El muchacho es investigado por la presunta tenencia y distribución de material de pornografía infantil.

Según la investigación, el caso se inició a partir de un reporte recibido en agosto por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, encabezada por el fiscal Duilio Ejarque y su ayudante Guadalupe Segado. El informe provenía de la Red 24/7, que coordina fiscalías de todo el país, y tenía origen en la organización Missing Children, la cual alertó sobre la distribución de contenido ilegal a través de la red social WhatsApp.

La información aportada por Missing Children señalaba un teléfono específico desde el que se habrían enviado cinco videos de pornografía infantil a otros cinco usuarios. Un análisis médico sobre las imágenes determinó que los menores explotados sexualmente en esos videos tendrían menos de 13 años.

Con estos datos, los investigadores lograron identificar y capturar en Chimbas a Jeremías Castro, quien no tenía antecedentes penales. Durante la audiencia, el joven decidió no declarar.

El juez León respaldó el pedido de los fiscales y dispuso la prisión preventiva por tres meses. La medida se basó en dos fundamentos principales: la gravedad del delito, cuya escala penal agravada es de 4 a 8 años de prisión —por lo que no corresponde la excarcelación—, y el riesgo procesal de que, en libertad, el imputado pudiera manipular pruebas electrónicas para entorpecer la investigación.

Por su parte, el abogado defensor, Carlos Rivadeo, negó la participación de su cliente en el hecho. “Vamos a apelar esta medida ante el Tribunal de Impugnación”, adelantó. También sostuvo que pedirá acceder al expediente completo para analizar si la distribución del material ilícito pudo haber ocurrido en un período en el que el teléfono de su cliente no estaba bajo su poder, ya que —según dijo— había sido robado.

Mientras avanza la investigación, Castro permanecerá alojado en el Servicio Penitenciario de Chimbas, a disposición de la Justicia.