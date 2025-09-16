Un nuevo caso de robo agravado generó preocupación en la localidad de Caucete, provincia de San Juan. Según fuentes policiales, un joven fue detenido tras sustraer pertenencias de un vehículo estacionado en calle Galvarini.

El damnificado, identificado como Marcelo Omar Flores, de 37 años, denunció que al levantarse para dirigirse a su trabajo descubrió que su auto había sido violentado. Del interior le robaron un estéreo, la suma de $250.000 y un par de zapatillas.

Gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, los investigadores lograron identificar al presunto autor del hecho, un vecino menor de edad. Poco después, la madre del joven entregó de manera voluntaria el estéreo sustraído a la Policía.

El caso fue puesto a disposición del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que continuará con el proceso judicial correspondiente.