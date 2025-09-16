Un joven fue detenido por robar dinero, un estéreo y unas zapatillas de un auto
El hecho ocurrió en la mañana del 16 de septiembre, en la calle Galvarini, cuando un vecino denunció el robo desde el interior de su vehículo. El caso quedó a cargo del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.
Un nuevo caso de robo agravado generó preocupación en la localidad de Caucete, provincia de San Juan. Según fuentes policiales, un joven fue detenido tras sustraer pertenencias de un vehículo estacionado en calle Galvarini.
El damnificado, identificado como Marcelo Omar Flores, de 37 años, denunció que al levantarse para dirigirse a su trabajo descubrió que su auto había sido violentado. Del interior le robaron un estéreo, la suma de $250.000 y un par de zapatillas.
Gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, los investigadores lograron identificar al presunto autor del hecho, un vecino menor de edad. Poco después, la madre del joven entregó de manera voluntaria el estéreo sustraído a la Policía.
El caso fue puesto a disposición del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que continuará con el proceso judicial correspondiente.