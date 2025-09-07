Un joven jugador de hockey de San Juan recibió graves heridas tras protagonizar, junto a su amigo, un brutal choque en la zona de Marquesado, en Rivadavia. Tras el siniestro, los dos muchachos fueron internados de urgencia.

De acuerdo a las primeras informaciones, Benjamín Videla, arquero de UVT, venía en un auto junto a otro joven de apellido Ontiveros. Trascendió que estos dos chicos son compañeros en el sexto año de un colegio privado de San Juan y este sábado fueron al festejo del cumpleaños de 18 de un amigo en común.

Por el momento se desconoce qué fue lo que hizo que los jóvenes terminaran impactando con su auto contra otro rodado que, de acuerdo a las primeras informaciones, sería un auto que circulaba cumpliendo un viaje de la aplicación Uber.

Lo cierto es que a causa de este choque, los dos jóvenes sufrieron graves heridas que obligaron a su inmediata internación y a la realización de cirugías. A esto se suma que hay versiones que indican que en el auto de aplicación iba una chica como pasajera y se cree que también habría sufrido graves lesiones.

Tras el siniestro, las autoridades de la Policía y la Justicia de la provincia están investigando cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades de los conductores intervinientes.