Por la noche del pasado domingo 24 de agosto se produjo un peligroso siniestro vial en la provincia de San Juan. El hecho ocurrió en el departamento Pocito, cuando un joven perdió el control de su camioneta y terminó cayendo en una zanja.

La situación ocurrió cuando un joven de 22 años, cuya identidad no ha trascendido, conducía una camioneta blanca por la Ruta Nacional N° 40. Todo se salió de control al llegar a la altura de la calle 10.

En ese momento, por motivos que se desconocen, el joven perdió el control y salió de la zona asfaltada; así volcó y terminó cayendo en un zanjón.

Por fortuna, el joven no sufrió ninguna lesión, por lo que no necesitó ser trasladado a un hospital. El caso quedó a cargo del personal de la Seccional N° 7 y de la Policía Comunal.