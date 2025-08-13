La Policía del Destacamento del barrio Cesap detuvo este miércoles a un hombre de 23 años, identificado como Roberto Carlos Ferrucci, por el intento de robo de una autoparte. El hecho ocurrió en la calle Arauco, al Este de la calle Meglioli, en Rawson.

El suceso se desencadenó cuando un llamado al 911 alertó sobre una "aprehensión civil". Al llegar al lugar, los agentes encontraron al señor Ontiveros, quien tenía inmovilizado a Ferrucci sobre el capó de un automóvil Renault 12.

Según el relato de la víctima, su hermano observó a Ferrucci intentando robar el radiador del vehículo utilizando una pinza. Rápidamente, Ontiveros logró interceptarlo y lo retuvo hasta la llegada de la policía.

El ayudante fiscal, Marcelo Bustos, se presentó en la escena para iniciar el procedimiento de Flagrancia. La causa fue caratulada como "Robo simple en grado de tentativa". El acusado quedó a disposición de la justicia.