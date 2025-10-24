Un video se viralizó este viernes en San Juan y causó sorpresa e indignación. Un ladrón ingresó a la parroquia de Santa Bárbara y se robó varios focos. Sin embargo, el malviviente no contó con que las cámaras de seguridad estaban registrando cada uno de sus movimientos, según publicó Infoalbardón.

El hecho ocurrió en la iglesia ubicada en localidad de La Laja. En las imágenes se ve como el hombre ingresa al templo y comienza a sacar los focos. Para alcanzar la altura a donde estaban puestos estos, se subió a una mesa y un banquito y, pacientemente, se fue haciendo de cada uno de ellos.

Como todo el accionar del sujeto quedó registrado, los feligreses tuvieron acceso al material, puesto que se viralizó en el departamento y luego en toda la provincia. La indignación de varios se originó porque los focos fueron comprados gracias a colectas y aportes.

Un vecino comentó indignado: “Nos costó mucho reunir el dinero para mejorar la iluminación, y ahora pasa esto”

La denuncia fue colocada por la gente de la parroquia en la Comisaría 18º. El personal policial está analizando las grabaciones para dar con el paradero del ladrón.

Desde la parroquia pidieron colaboración a quienes pueden aportar información útil que ayude a esclarecer el robo.