El pasado fin de semana se vivieron momentos de intensidad en el departamento Rivadavia. Esto se debe a una persecución que terminó con un delincuente protagonizando un siniestro vial, cuando intentaba evitar su detención.

Según lo que informaron desde la Policía de San Juan, todo comenzó en un consorcio ubicado en el mencionado municipio. Allí, los vecinos llamaron al 911 debido a que detectaron a un malviviente robando elementos, el cual circulaba a bordo de una moto de 110 cc de color negro, marca Okinoi.

Por este motivo, efectivos de la comisaría 13° se hicieron presentes en el lugar y comenzaron a buscar al responsable. En el momento en que lo encontraron, el caco reaccionó acelerando su vehículo para darse a la fuga.

Sin embargo, mientras intentaba escapar, el sujeto perdió el control de su rodado y terminó cayendo. Así fue como lo detuvieron en la intersección de Avenida Bellas Artes y calle Proyectada, identificándolo como Rodrigo Javier Castro Montaño.

Cuando los agentes revisaron entre sus pertenencias, encontraron un cuchillo, un celular y zapatillas Puma, de las cuales Castro no pudo explicar la procedencia. Así fue como terminó privado de su libertad.