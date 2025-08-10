Un hombre de 40 años sufrió un violento asalto en la noche del viernes en Villa Hipódromo, Rawson, cuando un delincuente lo atacó con un cuchillo para robarle su bicicleta. La víctima, identificada como Denis Pacheco, terminó con heridas en el rostro y en la mano izquierda.

El hecho ocurrió pasadas las 22:00, en la intersección de las calles Soldado Argentino y Virgen de Itatí, en el interior del Lote 5. Pacheco circulaba en su bicicleta rodado 29, marca Luc Cero, color negro con detalles azules, cuando fue interceptado por un hombre que se desplazaba a pie. El asaltante lo amenazó con un arma blanca y lo agredió físicamente antes de huir con el rodado.

Personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo, bajo la dirección del agente Pablo Burgoa, asistió al damnificado y solicitó atención médica. Una ambulancia del 107 lo trasladó al hospital para ser atendido por las lesiones sufridas.

Por orden del ayudante fiscal Rodrigo Videla, de la Unidad de Abordaje Territorial, se dispuso la toma de denuncia, actas de inspección ocular, croquis ilustrativo del lugar, relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, dirigida por el fiscal Galves.