Un matrimonio terminó con lesiones este sábado por la mañana tras un incendio provocado por un escape de gas en una panadería del barrio San Ricardo, en Rawson. El hecho ocurrió alrededor de las 8:10, cuando Juan Carlos Flores, dueño del local, realizaba el cambio de una garrafa y se produjo una pérdida que desató las llamas.

Fuentes oficiales informaron que Flores sufrió quemaduras en los brazos y la espalda, mientras que su esposa resultó con heridas en el rostro. Ambos fueron asistidos por personal de ambulancia en el lugar, mientras que los bomberos lograron controlar el fuego, que causó daños materiales en un ventanal del comercio.

El hecho fue caratulado como incendio y está bajo investigación de la UFI Genérica. En la escena trabajó el ayudante fiscal Mauro Carrizo, quien dispuso tareas de inspección ocular, relevamiento de cámaras de seguridad, croquis y memorandos, además de los informes del médico legista y del cuerpo de Bomberos.