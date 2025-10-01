Cuando el martes 30 de septiembre estaba llegando a su fin, se produjo un hecho sangriento en Rawson. Lo que sucedió fue que un adolescente le pegó tres tiros a un efectivo policial que sufrió importantes lesiones.

Según lo que informaron desde Flagrancia, el episodio se registró alrededor de las 22:00 en la casa número 7 de la manzana 20 de la villa San Damián. Allí un policía de 30 años de edad identificado como Héctor Gabriel Riveros Alday, tuvo una acalorada discusión con un menor de 16 años.

Los motivos del conflicto se desconocen, pero por el momento ha trascendido que el adolescente sacó un arma de fuego y le gatilló cinco veces al efectivo policial. Dos proyectiles le impactaron en el tórax y otro en la mano izquierda.

Por esta situación Riveros Alday fue trasladado al hospital Rawson donde recibió asistencia médica.