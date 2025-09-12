En horas de la tarde del pasado jueves 11 de septiembre, se produjo un violento siniestro vial en la provincia de San Juan. El mismo tuvo lugar en el departamento Ullum y tuvo como protagonista a un menor de edad.

Se trata de un adolescente de 14 años de edad, el cual estaba conduciendo un cuatriciclo modelo 450cc de la marca Yamaha. El mismo estaba guiando el rodado por la Ruta 60, cuando de un momento a otro perdió el control por motivos que se desconocen.

Esta situación provocó que el muchacho saliera despedid del vehículo, dándose un fuerte golpe contra el suelo. Por este motivo se necesitó que personal médico atendiera al conductor.

Si bien está confirmado que sufrió lesiones en diferentes partes de su cuerpo, por fortuna se sabe que las mismas no son graves por lo que se encuentra en un buen estado.