Un grave siniestro vial tuvo lugar este domingo por la tarde en la intersección de Calle 5 y Lemos, en el límite entre Rawson y Pocito, cuando una camioneta impactó contra una bicicleta y dejó a un menor gravemente herido. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson bajo protocolo de “código rojo”, según informaron las autoridades sanitarias.

Hasta el momento no se conocieron detalles precisos sobre cómo se produjo el siniestro, ni quién tuvo responsabilidad directa en el choque. Lo que sí se ha confirmado es que el impacto fue de consideración, dado el estado en que quedó el menor tras la colisión.

Personal policial y miembros de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales ya se encargan del caso, bajo la dirección del fiscal Sebastián Gómez. Se prevé que se recolecten testimonios, cámaras de seguridad y los informes periciales para esclarecer lo ocurrido.