Un adolescente de 16 años quedó bajo investigación judicial luego de ser acusado de disparar contra su excuñado durante la madrugada del domingo en Rawson. El hecho ocurrió alrededor de la 1.30 en una cuadra oscura del barrio La Quebrada, detrás del camping Foecyt.

La víctima, un hombre mayor de edad, recibió un disparo en el pecho y fue trasladado de urgencia al hospital Guillermo Rawson, donde los médicos confirmaron que su estado es estable y que será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas.

De acuerdo a las primeras versiones, el violento episodio se originó en un contexto de violencia de género. El adolescente explicó que disparó porque su excuñado “golpeaba a su hermana”. El propio herido reconoció que la discusión surgió tras haber agredido previamente a la joven.

Horas después, una mujer se presentó en la comisaría acompañada por el menor, quien quedó formalmente vinculado a la causa mientras avanza la investigación judicial.