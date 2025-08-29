Un mes para olvidar: se les incendió la casa y a los 30 días les robaron

Hace exactamente un mes, un incendio en su domicilio en Jáchal cambió para siempre la vida de la familia Díaz. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas, pero las pérdidas materiales fueron totales. El fuego consumió su casa y el almacén, dejándolos en la calle con lo puesto, según contó en esa oportunidad el periodista del departamento, Alejandro Guajardo.

Desde aquel terrible amanecer, la familia se encuentra refugiada en la casa de sus hijos, mientras intentan reconstruir sus vidas. La comunidad se ha solidarizado con su causa, organizando colectas y movidas para juntar dinero, ropa y alimentos. Sin embargo, la desgracia parece no darles tregua.

Hace unos días, en un acto de extrema crueldad, unos delincuentes ingresaron a la propiedad incendiada. Aprovechando que la familia había guardado los pocos objetos que lograron rescatar en un cuarto trasero, los ladrones se llevaron lo poco que les quedaba. Una situación que, además de ser indignante, agrava su ya desesperada situación económica, contó Guajardo este viernes en Canal 13.

Mientras tanto, la familia Díaz continúa a la espera de la ayuda prometida por el municipio. Según informaron, ya se han generado los expedientes necesarios para que la asistencia llegue, pero hasta ahora, no han recibido nada concreto. La incertidumbre y la desesperación crecen día a día, mientras ven cómo su esperanza de volver a tener un hogar se desvanece con cada nuevo revés.