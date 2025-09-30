Por la tarde del pasado lunes 29 de septiembre, se produjo un impactante siniestro vial en la provincia de San Juan. El mismo fue protagonizado por un motociclista, el cual se estrelló contra un automóvil en el departamento Sarmiento.

Según lo que informaron desde Flagrancia, el episodio se dio alrededor de las 19:00. En ese momento Ramón José López de 53 años de edad, conducía un Ford Focus color gris por la calle 25 de Mayo de norte a sur.

Cuando llegó a la intersección con la calle Juan XXIII giró hacia la izquierda. En ese instante fue impactado por una moto 110 cc de la marca Zanella, en la cual viajaba Javier González Russo de 19 años.

González Russo fue quien se llevó la peor parte, quedando tendido sobre el asfalto manifestando fuertes dolores corporales. Ante esta situación una ambulancia llegó al lugar y trasladó al afectado hasta el hospital departamental donde fue asistido. Por el momento no ha trascendido cuál es su estado de salud, pero se presume que no sufrió lesiones de gravedad.